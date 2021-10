"Acabo de pasar lo más cu***": Gomita denunció la violencia que sufre a manos de su padre en desgarrador video

La presentadora de televisión Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita confesó que víctima de violencia a través de su padre, quien presuntamente la habría golpeado, por lo que ella interpuso una demanda y ahora Alfredo Ordaz Barajas tiene orden de restricción.

Gomita dejó ver que entre ella y su padre existe una mala relación y fue a través de sus historias de Instagram que se dio a conocer la noticia, pues reveló los detalles en un desgarrador video que ha sorprendido a miles de personas en redes sociales.

“Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre”, relató al tiempo que lamentó que esté libre tras haberla lesionado.