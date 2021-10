Conmovedor: así fue como Freddie Mercury grabó su última canción

El amor que Freddie Mercury demostró por la música y el canto a lo largo de su vida se hizo visible hasta último momento, inclusive cuando ya se encontraba transitando por el período más duro del cuadro que lo llevó a la muerte.

Fue pedido de su amigo y compañero de Queen, Brian May, quien motivó al cantante para realizar una última canción que sería el sello con el que Mercury se despidiera de sus millones de fanáticos de todo el mundo.

De acuerdo a la historia conocida del artista nacido en Tanzania, a principios de 1991, el virus que afectaba a Freddie Mercury (VIH) ya había deteriorado mucho su estado general. Su cuerpo se movía a base de morfina para calmar los dolores y sin embargo su espíritu y su talento se mantuvieron intactos, al punto de lograr grabar la canción que terminaría transformándose en el himno de despedida de Queen: "The Show Must Go On"(El espectáculo debe continuar) que formaría parte del álbum “Innuendo”, publicado en 1991.

En el testimonio que Mai compartió en una entrevista hace ya varios años, comentó como fue realizar esa obra junto a Freddie en sus últimos días de vida. “Sabía que le quedaba poco tiempo de vida y dudaba que pudiera grabarla. Pero cuando se lo propuse, Freddie me miró, sonrió y me dijo ‘Lo haré, querido’. Se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó un poco de vodka para reforzar su voz, miró la letra y empezó a grabar”.

Queen brindando un show. Fuente: Instagram Freddie Mercury

Lo cierto es que la última canción de Queen, “The Show Must Go On” fue publicada un 14 de octubre de 1991. La producción no fue acompañada por video clip oficial debido a lo frágil que para ese entonces se encontraba la salud de Freddie. Así fue que su gran compañero de Queen logró cumplir el objetivo de permitir a los seguidores del gran artista, una última canción entonada por él mismo. Semanas después al lanzamiento de este sencillo el 24 de noviembre, Freddie Mercury murió como consecuencia de una neumonía que se agravó por el virus que lo aquejaba.