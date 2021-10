Raúl Sandoval revela DETALLES de su primer experiencia con AYAHUASCA

El cantante Raúl Sandoval compartió su experiencia al probar la ayahuasca, que es una sustancia que produce alteraciones en la percepción y cognición.

En entrevista para el programa el Minuto que cambió mi vida, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Sandoval relató el proceso que llevó al consumir la medicina tradicional que fue utilizada por chamanes del Amazonas.

Y él buscó probarla porque se la recomendaron y en la información que buscó indicaba que significaban dos años de terapia. Raúl describió que la bebida parece lodo, “a mí, me supo a clamato preparado”, y buscó a una persona que conociera la hierba, por lo que buscó a un chamán que manejara bien, porque estaba consciente de que también había muchos charlatanes y, consideró que podría ser algo que atentara en contra de su salud.

Relató que debe hacer una dieta especial antes de probar la ayahuasca. “Obviamente, tenía un poco de miedo porque no sabía a qué me iba a enfrentar. Empiezas a ver como se mueven las cosas, había como un atrapa sueños que tenía muchos colores y de repente empecé a ver como los colores estallan, como una realidad aumentada”, indicó Sandoval y las figuras que él comenzó a ver le dijeron que eran sus demonios.

El efecto duró por 9 horas. Raúl añadió que de repente se me pasó el efecto. “Quería sanar lo que tuviera que sanar con mi papá, por el distanciamiento que tuve. Cada vez que quería ver algo, cerraba los ojos y me recostaba, me llegó un momento en el que mi papá desfiló un 20 de noviembre de cartero, mi mamá me llevó al desfile a verlo, lo veo pasar y después él se sale, me carga en sus hombros. Yo me sentí el rey del mundo, eso me regresó una sensación de amor a mi papá, que no te lo puedo describir. Me empecé a acordar de muchas cosas”, refirió.

El cantante refirió que entendió muchas cosas. “Fue un momento cúspide. Según yo no tenía nada que sanar con mi mamá y el chamán empezó a tocar un tambor del tamaño de la mesa y empezó a pegarle. Me llegó un viaje en el que estaba en el vientre de mi mamá, sentí el amor con el que me esperaban”, describió. Con lo cual él entendió que a pesar de que sus papás lo tuvieron muy joven, fue un hijo querido y deseado.

Al salir de ese lugar, refirió quería abrazar a todos sus seres queridos, pero también aceptó los proyectos que le ofrecieron, como un programa de baile, a todo lo que le tenía miedo en muchos aspectos.

Te podría interesar: Raúl Sandoval revela que Daniel Bisogno lo acosó: "Me tiró un agarrón en mis partes" | VIDEO