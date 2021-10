¿Quién es la máscara?: Mauricio Garza era Brócoli, el primer ELIMINADO del programa

Brócoli fue el primero personaje en estar nominado de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, por lo que tuvo que revelar su identidad.

Al quitarse la máscara, los investigadores descubrieron a Mauricio Garza. La que dio el nombre del actor fue Mónica Huarte

Cabe señalar que entre las apuestas de los investigadores se mencionaron nombre como Luis Gerardo Méndez, Joe Montana, Ricardo Margalef y fue Mónica la que mencionó que se trataba del actor de la serie 40 y 20.

“Esta gachísimo ser el primer. Me divirtió mucho el proceso, disfrute mucho cantar, aunque yo no me dedico a esto”, dijo el actor. Él mencionó que dio pistas sobre su participación en la serie 40 y 20, Código Fama y de su participación en los Cuatro Elementos.

El primer personaje salvado por los investigadores fue Carnívora, por lo que Hueva y Brócoli se tuvieron que enfrentar a la decisión del público y los votos favorecieron a Hueva.

Para esta tercera edición del programa tiene a Adrián Uribe como conductor y como co-conductor a Alan Estrada. Ellos están acompañados de Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte, quienes fungen como investigadores.

¿Qué canciones interpretaron en el primer programa?

Hueva: Todo de Ti (Rauw Alejandro)

Carnívora: Oops!... I Did It Again (Britney Spears)

Brócoli: Besos en Guerra (Morat y Juanes)

