¿Qué fue de los protagonistas de "Dos Mujeres, un camino"?

En 1993, Emillio Larrosa se consagró como uno de los productores más exitosos de México con el estreno de "Dos Mujeres, un Camino". Este drama protagonizado por Erick Estrada, Laura León y Biby Gaytan. Tal fue su impacto en el público que la producción pudo contar con figuras como Selena Quintanilla e inclusive con la participación de los integrantes de Bronco. Al final, además de un público fiel, esta serie triunfó en los Premios TV y Novelas de 1994, en los cuales ganó los galardones a Mejor actor joven para Rodrigo Vidal y Mejor primer actor para Enrique Rocha.

Queda de anécdota también el hecho de que la canción con la que iniciaban los créditos, titulada "Dos Mujeres, un Camino" y que interpretó el grupo liderado por Lupe Esparza, no fue lo único que perdura de esta producción a día de hoy, ya que una de las escenas se convirtió en el popular meme que protagoniza José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche.

A poco más de 27 años de que esta telenovela haya dejado la televisión, sus protagonistas han optado por seguir otros pasos, algunos más murieron e inclusive algunos dejaron por completo el mundo de la actuación. A continuación, sus historias.

Erick Estrada

El intérprete siguió siendo famoso por sus papeles en distintas series. FOTO: Especial.

En el drama, Erick Estrada interpretaba a Juan Daniel Villegas, apodado "Johnny", un hombre que conduce un trailer, por lo que se la pasa viajando a través de toda la República Mexicana. En uno de sus trayectos está a punto de atropellar a una mujer, de la cual se enamora, pese a que también ama a su esposa y tampoco quiere afectar a su hija.

Debido a la fama que obtuvo durante su participación en la serie estadounidense "CHiPs", el actor fue invitado a decenas de proyectos como "La Niñera", "Guardianes de la bahía", "Sabrina, la bruja adolescente", "Los Reyes de la colina", "Padre de familia", "American Family", "Mucha Lucha", "Drake & Josh", "My name is Earl", "Mansión Foster para amigos imaginarios", "Phineas y Ferb", entre muchas otras más.

Se ha destacado como actor de doblaje o interpretándose a sí mismo en producciones a las que es invitado. Actualmente participa en una entrega llamada "The Mutt", en la que interpreta a uno de los personajes más relevantes de la cinta. La historia habla de Joey, un hombre cuyo trabajo es proteger a su jefe Angelo. El protagonista se ve dentro de una dicotomía cuando el patrón le pide hacer algo que pondrá en riesgo su propia labor.

El intérprete se ha casado tres veces en toda su vida La primera mujer con la que unió su vida fue Joyce Miller, con quien duró únicamente un año; a ella le siguió Peggy Rowe, quien vivió con el actor cinco años y tuvo dos niños y, finalmente, Nanette Mirkovic, con quien está desde 1997 y tuvo su única hija. En total tiene tres hijos Brandon, Francesca Natalia y Anthony Eric Estrada.

Laura León

Laura siguió cantando. FOTO: Especial.

Durante los 90, Laura León fue una de las figuras más solicitadas en la televisión, por lo que fue contemplada para esta telenovela en la que interpretó a Ana María Romero de Villegas, la esposa del chofer al que su corazón conquistaron dos mujeres. Su lugar en la trama, además de ser una esposa devota fue el de convertirse en la amiga de su rival en el amor.

Al terminar esta telenovela la actriz fue incluida en "El Premio Mayor", la cual protagonizó a lado de Carlos Bonavides. Después de eso siguió "Mujeres Engañadas", "Muchachitas como tú", "Dos hogares" y últimamente fue parte del reparto de "El Juego de las llaves". A la par de esto ha continuado con su carrera musical, en la cual cosechó 17 discos de estudio y varios sencillos. En estos duetos se encuentran algunos junto a Silverio, Santiago Garza, Celso Piña o Tropikal Forever.

Laura León se defiende de ataques por comprar ropa en oferta: “Vergüenza si estuviera robando”

La intérprete formó una familia a lado de Daniel Santalucía, un modelo que cosechó sus más grandes éxitos en las fotonovelas en los años 70. La pareja tuvo a Xcallotz y Yazckin Santa Lucía; sin embargo, ambos se separaron. Pese a esto, la intérprete jamás se volvió a casar, ni aunque su exmarido murió en 2016.

Desde entonces, vive como un espíritu libre. Se dedica a la música, a participar como jueza en algunos programas de espectáculos y además a disfrutar a sus nietos.

Biby Gaiytán

La actriz se casó con Eduardo Capetillo. FOTO: Especial

La actriz hizo el papel de Tania García Pérez, la mujer que se robó el corazón de Villegas por casualidad y quien puso en entredicho la relación que éste tenía con su esposo. Pese a que toda la historia se centra en un hombre que debe decidir entre la mujer que lo cautivó y su pareja, al final es el destino que le da una conclusión a este dilema y al personaje de Tania.

Al finalizar el drama, el personaje de Biby es asesinado, por lo que el protagonista toma el camino de cuidar de su esposa y su hija. Sin embargo, al vivir atormentado por los recuerdos de la enamorada que fue sacada de la ecuación, comienza a tener pesadillas. Esto es suficiente como para que Ana María decida abandonar al galán, quien se queda sin nadie a su lado.

Biby Gaytán deja boquiabiertos a sus fans con un hermoso conjunto 'mexicano'

Este papel hizo que la tabasqueña siguiera siendo contratada en otros dramas como "Camila", "En nombre del amor" y finalmente en la miniserie "Heredadas". Su legado está más del lado de la música, ya que fue parte de Timbiriche e inclusive tuvo un salto a la pantalla grande con "Más que alcanzar una estrella" y en el teatro para la versión mexicana del musical de "Chicago" en 2019.

Se casó con el también cantante y actor Eduardo Capetillo en 1994. En total, la pareja ha tenido cinco hijos: Eduardo Jr. que nació el mismo año en que se casaron; Ana Paula, quien llegó al mundo en 1997; Alejandra que llegó a sus vidas en 199 y los gemelos Daniel y Manuel que nacieron en 2014.

Enrique Rocha

El actor ha sido uno de los villanos favoritos de las telenovelas mexicanas.

Pese a que los protagonistas de esta producción fueron los que más destacaron en el drama, Enrique Rocha también fue uno de los más queridos y odiados por el público gracias a su potente voz y a su forma de interpretar al villano Ismael Montegarza, un hombre que juró vengarse de Johny Por presuntamente haber asesinado a su hijo Bernardo en un accidente que nunca fue esclarecido.

Desde antes y después de esta telenovela, Rocha siguió participando en decenas de proyectos en los que siguió mostrándose como un antagonista sólido. Dentro de los que más destacan se encuentra "Lola, érase una vez", "Corazón salvaje", "Mi pequeña traviesa", "Rebelde", "Muchacha Italiana viene a casarse", "La antorcha encendida", "Serafín" y la más reciente de ellas, "Me declaro culpable".

Ha ganado los Premios El Heraldo de México en 2003 como Mejor Primer Actor en "Las vías del amor" y además tiene cinco Premios TvyNovelas, cuatro de ellos como Mejor villano en "Las vías del amor", "El privilegio de amar", "Yo compro esa mujer" y "Pasión y poder" y uno más como Mejor primer actor en "Dos mujeres, un camino".

El hombre nacido el 5 de enero de 1940 tiene 81 años y solamente tuvo un hijo llamado Cristian Rocha, a quien tuvo como fruto del matrimonio con Patricia Campos, con quien se separó. Actualmente se dedica a pasar tiempo con su nieto Patricio, quien asegura es su adoración.

Selena Quintanilla

La cantante murió a unos años de haber participado en la novela. FOTO: Especial.

Otros personajes tuvieron un peso mucho más importante que la "Reina del Tex Mex" en este drama; sin embargo, su repentina muerte y el legado que dejó ha convertido a su breve aparición en uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana.

Poco antes de que comenzara esta telenovela, la artista se casó con Chris Pérez, guitarrista de Los Dinos, pese a que la cantante quería tener una familia grande, la pareja no pudo tener hijos debido a que fue asesinada por la presidente de su club de fans: Yolanda Saldívar.

Selena Quintanilla: sus inéditas FOTOS en traje de baño que paralizaron las redes

Después de estar en los créditos de la telenovela, la también empresaria compró un terreno donde pretendía pasar la vida junto a su enamorado, realizó su último concierto en el Astrodome de Texas, el cual fue transmitido en Tik Tok hace unos días y grabó tres discos, un de ellos en inglés.

El único episodio de "Dos Mujeres, un camino" en el que aparece Selena Quintanilla es el 45. En él se le ve como una intérprete que desea triunfar en el espectáculo y de la cual se enamora fugazmente Ramiro de Bronco.

Bronco

El grupo ha cambiado sus integrantes a lo largo del tiempo.

Otros de los artistas que se reunieron en esta novela fue el grupo Bronco, el cual vivía uno de sus momentos de mayor apogeo. La aparición de Erick Estrada en este drama fue tal que se convirtió en una buena plataforma que ni ellos ni Selena Quintanilla supieron rechazar, por lo que además se ser parte del cast, se encargaron de ofrecer la melodía que dio el título a la serie.

Dos años después de que esta historia terminara el grupo se disolvió. En 2003 volvieron a los escenarios, pero al haber conflictos con su nombre tuvieron que llamarse a sí mismos El Gigante de América. En 2012 muere José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, debido a una enfermedad. Ese mismo año Erick Garza, uno de los exintegrantes de esta escuadra es secuestrado y asesinado.

Finalmente recuperaron su nombre habitual. Actualmente siguen en activo y lanzan videos a través de las redes sociales en los que cantan algunos de sus éxitos, cocinan carne y además hablan de algunas de sus anécdotas. La alineación ha cambiado, aunque José Guadalupe Esparza sigue al frente de ella.