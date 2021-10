"Es mi primera vez": Danna Paola REVELA fragmento de su nueva canción

Desde hace algunos días, Danna Paola adelantó en sus redes sociales que ya se encontraba trabajando en su próximo sencillo, sin embargo, recibió diversas críticas debido a que solo la había tarareado por lo que, en respuesta, la también actriz publicó un video en el que mostró un fragmento de su nueva canción, además, dio una muestra de su talento musical pues cantó mientras tocaba el piano, por lo que sorprendió a sus seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de TikTok donde la también actriz publicó el video donde dio muestra de su talento musical y la intérprete de “Kaprichosa” inició su clip asegurando que la canción ya está prácticamente lista para convertirse en un éxito. “Básicamente ya está terminada la canción, me la cabo de aprender en el piano y les voy a dar un update. Díganme que opinan” señaló Danna Paola en su video mientras comenzaba su interpretación.

En el video, Danna Paola también escribió “es la primera vez que toco el piano y canto a la vez”, hecho que sorprendió a sus seguidores pues para no haberlo hecho antes, su interpretación fue muy buena, por lo que se ganó el reconocimiento de sus fans, quienes la llenaron de elogios debido a que con eso demuestra que es una artista completa, real y sumamente talentosa.

“Tú, transparente sin as bajo la manga, una mirada y ya. La flor marchita que de tanta agua salada se secaba y hoy ve el sol brillar. Yo te advertía, yo no me enamoro y tu caso no hacías y sin querer you broke my walls, tataratararara”, fue el fragmento del nuevo tema de Danna Paola, del cual, aún no reveló su nombre, pero que promete ser todo un éxito.

Danna Paola se mostró muy feliz por su canción pues antes de finalizar su video se llevó las manos a su rostro e hizo un gesto de emoción. De momento se desconoce si la también actriz fue la autora de la canción cuyo título aún se desconoce, sin embargo, se espera que en los próximos días dé a conocer más información sobre su nuevo tema, así como la fecha de lanzamiento, pues sus seguidores se mostraron ansiosos por poder escuchar la pieza completa.

El video del adelanto de la nueva canción de Danna Paola ha sido muy bien recibido por sus seguidores pues hasta el momento, su video en TikTok ya suma más de 25 mil likes y ha sido reproducida en más de 125 mil ocasiones, además, el video llegó a otras redes sociales donde también ya acumula miles de vistas y se comienza a hacer viral.

Acaba con las burlas

Como se mencionó antes, hace unos días Danna Paola se convirtió en blanco de burlas al solo tararear lo que sería su nuevo sencillo pues recibió todo tipo de comentarios en los que se ironizaba sobre “la letra de la canción”, sin embargo, tras la publicación de su nuevo video, las críticas y burlas se acabaron pues se convirtieron en halagos por todo lo que gira alrededor pues se pudo ver que la letra es más profunda de lo que se esperaba, además, su calidad vocal fue impecable y por su fuera poco dio muestra de su talento en el piano.