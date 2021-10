Agus Añon: La modelo uruguaya que impacta con su belleza en redes sociales

Con miles de seguidores en redes sociales, donde postea contenido de belleza, música y moda, la influencer uruguaya Agustina Añon se ha convertido en un referente tras llegar a la fama en Youtube con el ya extinto Dosogas Team, de la mano de su novio Mathías Sellanes y su colega Federico Vigevani.

Luego de que aquel popular canal de Youtube llegara a su fin, Agus decidió cambiar de página y enfocarse en crear contenido relacionado a lo que siempre le gustó, mostrarse tal cual es, de la mano de la moda y el modelaje.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la influencer de 26 años reconoció que no ha sido un camino sencillo, sobre todo por las críticas que existen en torno a su trabajo, en el cual siempre ha apostado por mostrar su lado sexy a pesar de lo que digan.

‘Siempre te encuentras críticas en las redes sociales, hay mucha gente que solamente se dedica a hablar mal hagas lo que hagas y he aprendido a dejar que se me resbalen esos comentarios. Obvio, como a todos hay algunas cosas que me afectan, pero respondo con mi trabajo y no dejar de ser quien soy’, dijo.

Te podría interesar: Luisito Comunica: las mujeres que se ROBARON el corazón del youtuber

Busca dejar un mensaje positivo

Con este mensaje, Agustina ha decidido tomar el control creativo sobre lo que comparte en redes sociales y dejar claro, sobre todo para las jóvenes y niñas que la siguen, que mostrar su cuerpo y sensualidad no es malo, al contrario, es algo natural que debe ser tomado de la mejor manera.

‘Creo que se ha satanizado el mostrar tu lado sexy y no debería ser así, creo que el mundo ha cambiado, aunque sea un poco, la forma de ver el cuerpo de la mujer. Debemos apreciar lo estético de él y que no debemos estigmatizarlo, creo que ese es el mensaje que quiero dejar con mi contenido’, aseguró.

Y es que para ella es importante alentar a las más pequeñas a no tener miedo e impulsarlas a seguir sus más grandes sueños, pues tiene estudios en psicología, los cuales quiere aprovechar para que su mensaje sea más impactante y poderoso.

Te podría interesar: Danna Paola presume COSTOSA bolsa de DISEÑADOR de más de 70 mil pesos

‘Me falta un año para terminar, pero creo que tengo bases importantes para que mi mensaje sea creíble y tenga fundamentos. Yo quisiera decirles que tengan confianza en sí mismas, no solo en redes sociales, en cualquier trabajo; es fundamental para lograr cosas que a lo mejor ni imaginamos’, indicó.

Además, dejó muy en claro que mostrar su sensualidad no es sinónimo de ser vulgar, sino al contrario, pues intenta hacerlo de una manera artística, con el respeto necesario para ella, su pareja y sus seguidores.