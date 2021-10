Netflix: Doramas coreanos con los personajes más guapos que te enamorarán

¿Sin plan para el fin de semana? Netflix tiene para ti las mejores películas y series para armar un maratón estos días de descanso. Si te quedaste con ganas de más luego de ver "Squid Game", la plataforma tiene varios doramas coreanos que serán igual de entretenidos.

El éxito detrás de "El Juego del Calamar" y otras series de Asia se debe a la originalidad de sus tramas y es que Corea del Sur se ha posicionado en lo más alto de las esferas del entretenimiento. Por ejemplo, Parasite ganó a Mejor Película en los Oscar 2021 y el drama de Netflix "It's Okay To Be Not Okay" fue nominado a Mejor mini serie en los premios Emmy.

La popularidad de este tipo de series también se debe a los actores coreanos que las protagonizan, ya que muchos de ellos son estrellas con fama internacional y de los galanes más atractivos entre las fans. Checa las recomendaciones de estos doramas con los personajes más guapos que te enamorarán.

Doramas con personajes guapos

Boys Over Flowers

Dorama protagonizado por Lee Min Ho. La trama sigue la vida de Jan Di, una joven de familia humilde que se gana una beca luego de salvar a un estudiante que intenta suicidarse. A partir de entonces asiste a uno de los colegio de élite más prestigiosos. Ahí conocerá a su primer amor, pero también vivirá los peores momentos de su vida ya que se convierte en la víctima de los F4.



Ellos son un grupo de estudiantes ricos y los primeros de su clase, cada uno tiene su personalidad y habilidades únicas. Todos ellos se robaron el corazón de las fans. Dos son mejores amigos y rivales de amor cuando la protagonista se fije en ellos.

Cenicienta y los 4 caballeros

Dorama sobre una princesa moderna llamada Eun Ha Won, una joven cuyo padre se mantiene ocupado trabajando, además vive con su madrastra y hermanastra, quienes le hacen la vida imposible. Ella sueña con convertirse en maestra al igual que su madre fallecida.



Una noche, asiste a la fiesta de un importante CEO, ya que un joven la convence de hacerse pasar como su prometida. Ahí llamará la atención del abuelo del chico, quien le propone un trato muy difícil de rechazar, a cambio, ella tendrá que mudarse a la mansión Sky House con el fin de cambiar la actitud de sus 4 nietos. La protagonista se verá rodeada de atractivos chicos que intentarán robarse su corazón.