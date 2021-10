María Levy combate las secuelas del Covid-19 con marihuana; así es su tratamiento

María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y el actor Ariel López Padilla, reveló que actualmente combate las secuelas del Covid-19, luego de que diera a conocer a principios del mes de septiembre que se contagió y le había "pegado fuerte", razón por la que está tratando sus problemas de salud con un tratamiento basado en marihuana.

La joven de 25 años se ha convertido en redes sociales en una influencer que defiende el body positive, sin embargo, sus polémicas fotografías en las que se muestra sin ropa han sido tema de conversación para muchos, algo que ella sigue defendiendo al argumentar que se siente confiada y segura de su cuerpo.

María se ha vuelto muy popular en redes, y en Instagram cuenta con 389 mil seguidores, con quienes comparte mucho contenido, pues además de ser reconocida por sus padres y abuela, la conductora Talina Fernández, también ha ganado éxito en su trabajo como fotógrafa.

Así reveló que se contagió de Covid-19. Foto: Especial

En los primeros días de septiembre, Levy confesó a sus miles de fans a través de sus historias en Instagram que se había alejado un poco de la plataforma por estar contagiada de coronavirus: “He estado súper desaparecida porque me dio Covid y me he sentido súper mal”, explicó.

En ese momento afirmó que le había “pegado fuertísimo y se encontraba en recuperación, agregó que ya había salido negativa al virus, pero no dio más detalles sobre los síntomas que tuvo y cuándo fue que se contagió.

María Levy revela las secuelas que le dejó el Covid-19

A poco menos de un mes, la influencer y nieta de Talina Fernández, reveló en sus redes sociales que después de padecer Covid-19 ahora combate las secuelas de la enfermedad que ha afectado a millones en el mundo. Afirmó que padece depresión y ansiedad a causa de su contagio.

La joven confesó que vive ansiedad y depresión. Foto: Especial

Al igual que cuando estuvo lidiando con la enfermedad, María confesó que decidió alejarse por un tiempo, pues su alma le pedía aislarse, además de que se encuentra trabajando en encontrar de nuevo su centro, según explicó en pequeños videos que compartió con sus miles de seguidores.

"Creo que siempre hay que hacer lo que nos haga sentido y lo que nos pida el alma", escribió la hija de Mariana Levy en una de las imágenes que publicó este jueves.

¿Cuál es el tratamiento de marihuana que usa?

La joven de 25 años también dio a conocer que para combatir las secuelas que le dejó el Covid-19 optó por utilizar un tratamiento a base de CBD, también llamado cannabidiol, una sustancia química que se encuentra en la marihuana y que no contiene tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente psicoactivo de la cannabis.

Explicó que utiliza un producto que combina la melatonina y el CBD para poder dormir; además de tomar gotas con el mencionado cannabidiol, afirmando que han bajado sus niveles de ansiedad, por lo que recomendó a sus seguidores que pudieran tener estos padecimientos probar con el tratamiento que ella usa.