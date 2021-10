3 Dramas coreanos de YouTube que puedes ver en menos de un día, te enamorarás de la historia

Corea del Sur no solo es la cuna del K-Pop, el país asiático también es un gigante del entretenimiento y lo demostró con su más reciente serie de Netflix: "Squid Game". Lanzado como un dorama original de la plataforma, nadie se imaginaba el fenómeno en el que se convertiría.



Esta no es la primera vez que el servicio de streaming apuesta por contenido de Asia, entre sus producciones originales se encuentran "Sweet Home" y "Kingdom", series de suspenso que han llamado la atención a nivel internacional. Además, en su catálogo puedes encontrar varios de los K-Dramas más populares.



Otra de las plataformas que tiene disponibles este tipo de series es Youtube. Si aún no estás familiarizado con los dramas coreanos, estas recomendaciones son para ti. Checa estos doramas que puedes ver en un solo día, tienen muy pocos episodios y duran muy poquito.

Doramas que puedes ver en 1 día

Start Love

Mini drama de romance que sigue la vida de Hee Min y Na Young. Ellos son dos jóvenes que se encuentran en la veintena de su vida, un día tropiezan por accidente y se conocen de una manera muy cómica. A partir de entonces, desarrollarán un dulce romance.

El protagonista es un chico duro y arrogante, pero posee un buen corazón, su flechazo por Na Young será a primera vista. Solo tiene 5 episodios y duran menos de 10 minutos.

Te puede interesar: Netflix: 3 Dramas coreanos sobre historias paranormales para disfrutar en Halloween

Ending again

Dorama de YouTube que sigue la vida de una pareja que está casada; sin embargo, su matrimonio es todo una gran farsa. Ellos ni siquiera están enamorados, pero decidieron contraer matrimonio con el fin de obtener un apoyo financiero del gobierno al ser recién casados y así poder rentar una casa. Entre la mentira y la convivencia diaria, el amor real podría surgir entre ambos. Tiene 12 episodios que duran entre 15 y 20 minutos.

Tomorrow boy

Dorama de amor que sigue la vida de Ahn Tae Pyung, un joven patriarca que vive cada día a pesar de las adversidades que se pueden presentar en la vida. El protagonista ha sufrido la pérdida de sus padres, además se hace cargo de su abuela y sus cuatro hermanos menores.



Además de trabajar, también estudia y hace todo lo posible por salir adelante. Tiene solo 5 episodios y duran menos de 15 minutos.