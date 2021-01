Ésta es la VERDADERA razón por la que Imanol Landeta se alejó "como canica" de los escenarios

El galán de telenovela y ex miembro del grupo "Sólo para mujeres", Manuel Landeta, asegura que ninguno de sus hijos regresaría al mundo de las telenovelas.

Imanol y Jordi, han hecho vidas totalmente opuestas y alejadas de la industria musical y los escenarios, sin embargo, próximamente grabará un dueto con su hijo Imanol.

En tanto, el interprete de "Como canica", ha revelado el porqué se alejó de abruptamente de los escenarios y la vida pública.

"Durante este tiempo estudié Administración, hice vida de familia, tengo una hija. Han sido años de estar transitando por diferentes momentos del desarrollo profesional administrativo", contó.

A finales del 2020, el guapo actor de telenovelas infantiles, reapareció mostrando el estilo de vida tranquilo y modesto que lleva junto a su familia

Después de graduarse de la licenciatura en Administración de negocios y se dedica a la apicultura, ganadería y al arte en la cual aplica varias técnicas de pintura con jitomate, fresas, chile, café, té y orégano, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

"Me alejé del mundo artístico por varias razones", comenzó explicando Imanol. "Por ahí cuentan que porque me quedé pelón, pero ante la genética no hay nada que hacer. Además, Dios creó pocas cabezas perfectas, las demás las llenó de pelos, de qué me preocupo", comentó.

"Estoy dedicado al campo. Tengo el proyecto de las abejas, entonces estamos produciendo miel y administro otras cosas agrícolas: aguacates… […] Es bellísimo estar en el campo, no se siente el trabajo, eso sí, empieza tempranito. A las 5 de la mañana yo ya estoy en acción", finalizó el artista.