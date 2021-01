Raúl Araiza REVELA que le urge operarse específicamente ESTA zona en su cuerpo

Luego de que en julio del pasado 2020, Raúl Araiza fuera intervenido de emergencia a causa de una hernia, es el mismo conductor quien comparte la urgencia que tiene de regresar al quirófano, ahora debido a una molestia que le está afectando cada vez más.

Ahora, el famoso presentador mexicano se ha sincerado respecto a los padecimientos y "achaques" que tiene que enfrentar en su vida diaria, es por eso que el conductor ha revelado la zona en su cuerpo.

“Me urge operarme el codo, mira que la espalda es mi tema, el codo, híjole, lo usas para todo... te lo juro... ya me infiltraron, ya me pusieron plasma... me acabo de pegar en el mismo lugar…”