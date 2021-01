Bad Bunny compara el rechazo al reggaetón con la homofobia o el racismo

Bad Bunny, uno de los artistas del momento, habló sobre el rechazo que sufren algunos cantantes de reggaetón y lo comparó con la homofobia y el racismo.

El puertorriqueño fue nombrado como el artista más escuchado del 2020 en la plataforma Spotify. Además ganó el Grammy al álbum latino del año, méritos muy importantes para el cantante de 26 años.

Millones de copias de sus discos han sido vendidos por todo el mundo y es imposible negar el gusto del público por este género, salido de su país hace 20 años.

Pero, a pesar de ese éxito, también es un género que marca polaridad. El rechazo de los seguidores de otro tipo de música sigue siendo muy marcado.

Bad Bunny fue el artista más escuchado en el 2020 en Spotify

"Es como la homofobia o el racismo"

"El reggaetón viene de la calle, a veces hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Y al final vieron una luz en ese género del reggaetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo. Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios. Por esto es que el odio hacia él no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia", dijo el puertorriqueño en una entrevista.

A sus 26 años, a Benito Antonio Martínez Ocasio aún le queda mucho camino por recorrer, además de seguir cosechando éxitos en los géneros urbanos de Estados Unidos y Latinoamérica.