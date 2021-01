¡Sin tantita pena! Así fue como Vicente Fernández golpeó públicamente al "Potrillo": VIDEO

Aunque la carrera de Alejandro Fernández como cantante se encuentra en uno de sus momentos más plenos, no siempre fue así.

En un video que circula en redes sociales, muestra como el charro de Huentitán golpeó a su hijo quien apenas comenzaba su carrera como cantante regional.

El video se encuentra en la plataforma digital más famosa TikTok y muestra cómo durante un programa de Verónica Castro, la conductora le cuestiona si le gusta cantar.

A lo que el "Potrillo" responde "Poquito", inmediatamente y sin darse cuenta de que se encuentran ante millones de televidentes, Don "Chente" e propina un "sape" a lo que arremete diciendo.

¿Te gusta o no te gusta?, mientras que el joven Alejandro no le queda más remedio que contestar "Si me gusta".

Vicente Fernández golpea públicamente a su hijo Alejandro Fernández en sus inicios como cantante pic.twitter.com/9qulF0U9N5 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 8, 2021

Después de la divertida pero auténtica escena que logró hacer reír al público y a la "Vero" Castro, ambos intérpretes de música regional, cantaron a dueto un éxito muy clásico llamado "Te lo juro por Dios".