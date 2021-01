Eleazar Gómez no se ha comunicado con Stephanie Valenzuela desde la cárcel, asegura su prima

Después de que se diera a conocer que la audiencia de Eleazar Gómez había sido aplazada, Yanira, prima del actor, dio a conocer que el intérprete no ha estado amenazando a Stephanie Valenzuela para que retire los cargos en su contra.

Incluso, aseguró que no hay posibilidad de que el artista se comunique con la peruana, debido a que no tiene ninguna vía, ni interés en hacerlo.

Pese a que la mujer acudió al Reclusorio Norte para ver a su primo, indicó que no se le permitió el ingreso, debido a que no es familiar directo y también por las medidas en contra de la pandemia que tomó el penal.

“No se me permitió la entrada porque no soy familiar directo… estamos en foco rojo, ustedes me vieron entrar y me vieron salir, rapidísimo, no tuve acceso a nada”, explicó.

Yanira aseguró que tenía la intención de ver al actor para saludarlo y convivir con él un poco; sin embargo, negó que pudiera verlo dentro de los próximos días debido a estas restricciones.

“Le traía unas cosas que me había pedido que quería, pero bueno, pues no (se pudo), venía con toda la intensión de darle un abrazo y para que ustedes se den cuenta que no cuenta con ningún privilegio y no me dieron el acceso hoy por no ser un familiar directo y estar en foco rojo. Si está triste, pero yo creo que tiene que ser fuerte, y precisamente a eso venía el día de hoy, pero pues no (hubo manera)”