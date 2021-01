Con el corazón roto, Belinda da último adiós a su perrito: "¿Cómo me puedes hacer tanta falta?"

La noche del martes 5 de enero, la cantante, Belinda, por medio de sus historias en Instagram, confirmó la lamentable muerte de uno de sus seres más cercanos: su perrito "Gizmo".

"La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos. No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho. Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste, por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo bebé", escribió la cantante.

Da último adiós...

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 12 millones de seguidores, la intérprete de canciones como "Ángel", "Amor a primera vista" y "Flamenkito" compartió una galería de fotos dando el último adiós a su fiel compañero.

La también exjueza de La Voz Azteca expresó su sentir recordando el momento en el que conoció a "Gizmo" y varios de los momentos que vivieron juntos.

"Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro ,de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad", aseguró.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para los internautas ya que, hasta el momento, acumula más de 181 mil me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales envían sus condolencias a la cantante.