Muere Alexi Laiho guitarrista y vocalista de Children of Bodom a los 41 años

El guitarrista finlandés Alexi Laiho, que se hizo celebre como líder del grupo rock Children of Bodom, murió en Helsinki a los 41 años después de una larga enfermedad.



Así se anunció en las cuentas de las redes sociales del último grupo de Laiho, Bodom after Midnight.

¿Quién era Alexi Laiho?

Laiho nació en 1979 en Espoo (Finlandia). En 1993 fundó, junto con el baterista Jaska Raatikainen. el grupo que lo haría célebre que primero tuvo el nombre de InertheD pero que ya en la grabación del primer album, en 1997, había pasado a llamarse Children of Bodom.



La interpretación melódica que le diera al Death Metal le concedió al grupo gran popularidad y algunos de sus álbumes y sencillos llegaron a un ocupar puestos importantes en las listas de éxitos dentro y fuera de Finlandia.



En 2019 el grupo anunció su disolución y Laiho creó un proyecto que la prolongaba que era Bodom after Midnigth.



Tres canciones que han sido grabadas por el grupo serán publicadas de forma póstuma.

Por EFE