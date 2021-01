Andrea Legarreta revela los secretos para verse tan joven; ¡está a punto de cumplir 50 años!

Andrea Legarreta cumplirá 50 años de edad en julio, por lo que asegura sentirse muy afortunada de seguir teniendo un físico que envidiarían muchas jovencitas.

La conductora aseguró que no existe una comparación entre su apariencia y lo que ha logrado Maribel Guardia para mantenerse en forma, pero dijo sentirse bien con sus curvas.

“Uy no, Maribel Guardia es extraterrestre, es maravillosamente hermosa, siempre le digo ‘tú no eres de este planeta’, ¡ojalá!, nunca me he visto como ella, ni en los 15 años”.

¿Cómo le hace para verse tan joven?

Sin embargo, Andrea dio a conocer a un grupo de reporteros cuáles son sus secretos para mantener una piel firme, un cuerpo torneado y una salud que la hizo capaz de enfrentar y superar al coronavirus.

"Yo creo que tiene que ver con tu estilo de vida, he vivido muchas cosas; sin embargo, he tenido una vida saludable en general, o sea soy gozosa sin necesidad de adicciones, me alimento bien en general, me cuido mucho la piel, uso protector solar desde hace muchos años, casi desde que salió… y creo que también reflejamos la vida que llevamos”.

Destacó además que aunque su cuerpo envejezca, nunca se ha sentido cómoda con la idea de optar por el bisturí, así que ha decidido buscar la conservación de su organismo por métodos naturales.