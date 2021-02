Iggy Azalea enseña pierna y presume CINTURITA en Instagram con SEXY vestido abierto

Iggy Azalea continúa demostrando que ha recuperado completamente su figura tras dar a luz en 2020. Esta vez, la rapera hizo alarde de sus pronunciadas curvas al lucir un vestido con una abertura en la pierna izquierda

La celebridad de 30 años compartió la imagen en su cuenta de Instagram @thenewclassic, en la cual posa con un vestido morado de la marca Fashion Nova, una de las más populares entre las modelos en redes sociales, y de la cual la músico es embajadora.

El vestido que usa tiene un diseño dividido en una falda con abertura en la pierna izquierda que se une al top a través de un broche circular por encima de la cadera, lo que resalta sus emblemáticas curvas. La parte superior muestra deja un hombro al descubierto y se une por la espalda con la falda.

Para completar el outfit, Iggy usó un par de pendientes circulares dorados. Mientras que su característica cabellera la peino en una cola de caballo alta, con mechones sueltos al frente.

“Un poco obsesionada con este vestido de @fashionnova”, escribió en el pie de la foto que rápidamente ha conseguido más de 700 mil reacciones.

La intérprete de Fancy ha estado ocupada en los últimos meses preparando su tercer material discográfico End Of An Era, el cual está planeado para salir este año. En agosto pasado liberó el primer sencillo titulado Dance Like Nobody’s Watching en colaboración con la cantante estadounidense Tinashe y que ha tenido buena recepción entre sus fanáticos.

Asimismo ha estado trabajado con Fashion Nova, marca que se caracteriza por vestir a modelos y celebridades con gran impacto en redes sociales para promocionar sus colecciones.

Iggy Azalea fue madre en secreto

En junio de 2020, Azalea reveló a través de Instagram Stories que había sido madre de Onix Kelly nació a inicios de 2020, pero que no lo había hecho público pues estaba insegura de exponer su vida privada.

“Tengo un hijo. Seguí esperando el momento adecuado para decir algo , pero parece que, cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir noticias de este calibre con el mundo”.

