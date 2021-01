Mauricio Martínez pide a mexicanos NO votar por CELEBRIDADES postuladas en las próximas elecciones

Uno de los procesos electorales más grandes en la historia de México está a la vuelta de la esquina, por lo que no sorprende que los miles de cargos políticos que se encuentran disponibles, quieran ser ocupados incluso por personajes famosos.

Ante este complicado panorama en donde figuras públicas que nunca han tenido relación con la política intentan conseguir un cargo publico, las criticas y los comentarios en contra surgen para estos candidatos.

Es por eso que ahora, el actor Mauricio Martínez se sumó a la ola de críticas que ha provocado la incursión en la política de distintos famosos como Paquita la del Barrio, Carlos Villagrán, Vicente Fernández Jr., Arturo Carmona y Alfredo Adame, a pocos meses de llevarse a cabo una nueva contienda electoral.

El actor de teatro que en otras ocasiones ha sido criticado por sus controversiales comentarios en redes sociales, en esta ocasión levantó la voz para externar su descontento con las celebridades que ya son considerados como precandidatos a diversos puestos en las elecciones de este 2021.

“México, no voten por los que no son políticos, por los artistas. No tienen nada qué hacer en la política; por eso estamos como estamos”, manifestó Martínez en entrevista para el programa Sale el Sol.