Dividen MEMORIAS del 'Loco Valdés'

Hace cinco meses falleció Manuel “Loco” Valdés, quien el día de mañana hubiera cumplido 90 años y para recordarlo sus hijos Marcos, Manuel y Óscar harán una misa en su nombre, ya que por la pandemia no pueden realizar un homenaje como les hubiera gustado.

“Nos vamos a reunir en casa de mis hermanos por la mañana, para recordar algunas anécdotas y rezar por él y quien quiera ir (de la familia) adelante, tal vez mi hermano Michel, Pedro, Pancho (van) y nos encantaría que estuvieran Norma Yolanda, Arcelia y Cristian, pero los que podamos reunirnos”, contó Marcos Valdés, uno de los 12 hijos que tuvo el comediante con diferentes mujeres.

Sobre la serie que el Iván Valdés, el nieto del comediante prepara, comentó que no sabe mucho al respecto y aunque para él sería un honor interpretar a su papá en algún proyecto, primero le gustaría que hubiera una investigación profunda sobre la vida del comediante: “Antes de empezar algo, hay que ver quien tiene los derechos legales, porque puedes decir que llevaste a mi papá cuando estaba moribundo, muy malito, fuera de sus facultades mentales, a firmar algo y a lo mejor lo obligaste, no lo sé”, señaló el actor de 55 años.

CRISTIAN CASTRO PROTAGONIZARÍA LA SERIE

Mientras que Iván aclaró que el actor firmó el contrato con una casa productora para realizar la serie cuando aún estaba bien, incluso el plan era que el propio actor hiciera unos cameos al estilo Stan Lee.

“Mi abuelo me firmó lo de la serie frente a su doctor, mi tía Norma y la enfermera que lo cuidó los últimos tres años. Él pidió que llevara los contratos, los abogados le hicieron una evaluación médica y estaba en perfectas condiciones. Es más, no me lo cedió a mí, sino a la productora que quería que hiciera el proyecto conmigo a la cabeza, para cuidar los detalles”, afirmó Iván.

Por la pandemia el proyecto está detenido, Iván ha aprovechado el tiempo para reunir más material y anécdotas de los romances de su abuelo, de hecho está en negociaciones con Verónica Castro para usar su nombre y hasta le comentó a Cristian si le gustaría dar vida a su padre.

“Cristian abarcaría varias etapas de la vida de mi abuelo y que él ya considere participar es un avance. Mercadologicamente él sería ideal, pero si no, haríamos un casting internacional, no importa que un extranjero lo haga, porque encontrar a alguien con el ángel y carisma que tenía, es difícil”, detalló.

Al cuestionarlo si su tío Marcos, quien dio vida al comediante en la bioserie de José José, explicó que en un proyecto tan grande no se puede lidiar con gente conflictiva. “Él ha dicho que sí, luego que no, y luego sale con tonterías. Esa es la bronca que tuvo con mi abuelo, que por más que uno intenta echarle la mano, le encanta morder la mano que le da de comer… me pone en entredicho, todo lo que ha hecho es escándalo”.

Los derechos del documental los tiene su primo Francesco el material contará con declaraciones del comediante y sus amigos más cercanos, pero también está detenido, porque le faltan testimonios de los colegas del actor y que por la pandemia no han podido hacer.

Iván es hijo de Jorge, quien falleció en 1997 , tiempo después el comediante comenzó a trabajar con él.

. Marcos reveló que conoció a su padre hasta que tenía 14 años, luego de que participara en el programa de Raúl Velasco.

Marcos considera que la dinastía Valdés sigue presente con el trabajo de sus hermanos y el de los nietos del comediante.

Francesco Taboada Tabone dirigió el documental de Tin Tán que ahora se puede ver en Amazon Prime video.

dirigió el documental de que ahora se puede ver en Amazon Prime video. 28 de agosto de 2020 falleció el comediante.

18 de marzo, Marcos planea un streaming homenaje a los Valdés.

