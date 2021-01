¿Se va a la competencia? Anette Michel aclara si se integrará como conductora al programa “HOY”

A inicios de año los rumores acerca de la incorporación de la actriz Aracely Arámbula a la conducción del programa MasterChef México desató las dudas sobre el destino que tomará la actual conductora del famoso reality show, la muy querida Anette Michel, quien ha estado al frente de la cocina más famosa de México desde su primera temporada.

Fue la premio Anette Michel quien habló al respecto durante una entrevista que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, incluso fue cuestionada si se iría con la competencia como nueva integrante del equipo de conductores del programa Hoy.

Anette Michel aseguró que no se cierra a ninguna opción y que realmente le emocionan las nuevas propuestas y los nuevos proyectos; “¿sabes qué? En algún momento también me preguntaron de ‘Venga la Alegría’, siento que son programas que están redondos, lo dije también en Azteca, que tienen a su familia completa. Me parecería extraño, ni en uno ni en otro, pero no sé si realmente me necesitarían”, aseguró con franqueza la muy querida conductora de MasterChef México.

Le gusta estar en donde la necesiten

Anette Michel sí dejó claro que le agradaría estar en un lugar en donde realmente la necesiten, en donde la empresa desee que esté: “Quiero seguir desarrollándome en lo que hago. Tengo muchas ganas de estar en un proyecto como cuando pasó en Tempranito, como pasó como en Cuando seas mía, como pasó en Masterchef, en que llegas a la junta y te dicen, tengo este proyecto para ti, que se te hace agua la boca por estar ahí. ¿En dónde? Ya no importa, ya no es una cuestión de empresas”, explicó la también actriz.

Tras 25 años de trayectoria al frente de telenovelas y diversos programas, Anette Michel reveló a Mara Patricia Castañeda que desea seguir experimentando en donde le den la oportunidad: “Quiero seguir experimentando en donde me den la oportunidad de que me quieran, no estar en un proyecto en donde me metieron y que mis compañeros digan, ‘ay'”, refirió la presentadora.

Anette Michel también confesó que al no tener contrato de exclusividad con TV Azteca sus decisiones podrían tomar cualquier dirección: “No tengo contrato de exclusividad con Azteca, por eso todo puede pasar”, y se refirió también al mismo programa en el cual funge actualmente como conductora; MasterChef México.

“Todo puede pasar. Siempre en esta carrera lo único que está en secuencia es el vestuario porque cualquiera lo puede venir a hacer. Es un proyecto que yo no soy la dueña (MasterChef México), lo he hecho desde el principio y siempre que ha habido una conductora en el mundo ha sido siempre la misma pero si ellos deciden que quieren a otra conductora lo pueden hacer”, concluyó.