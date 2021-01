"Mi familia estuvo al borde de la muerte": Lety Calderón habla de su experiencia tras recuperarse del Covid-19; VIDEO

Leticia Calderón, conocida por interpretar a la villana de la telenovela Imperio de mentiras, compartió en exclusiva algunos de los fuertes momentos que vivió al lado de su familia luego de que todos se contagiaran de Covid-19.

También desmintió la versión de Yadhira Carrillo, quien hace unos días aseguró que Calderón "llegó morada" al hospital.

En entrevista para "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, la actriz explicó que aunque tuvo neumonía y fue hospitalizada, actualmente ya se encuentra en casa con oxígeno y por ahora "todo está controlado". Tanto su hermano, como mamá, papá e hijos se contagiaron de Covid-19; sin embargo, quien sigue delicado es su padre:

"Mi papá sigue delicado, por eso mi felicidad todavía no es completa a pesar de que mi hermano ya salió, mi mami ya salió negativo, mis hijos aunque están positivos son asintomáticos, pero mi papi es el que me nos quita el sueño. Estamos pidiéndole mucho a Dios para que nos conceda el milagro de volverlo a ver".

También contó que desde que la pandemia llegó a México su familia trató de ser muy cuidadosa e incluso su hermano era "exagerado con las medidas", pero ni esto impidió que se contagiaran. El primero en enfermarse precisamente fue su hermano y posteriormente todos contrajeron el virus.

Tras su experiencia con el Covid-19, Calderón asegura que esta es una enfermedad "de mucha paciencia" porque aunque te sientas bien a ratos, debes estar atento para que tu salud no se desplome de un momento a otro. Además, reconoció el trabajo del personal médico que día a día se mantienen al pie del cañón, y llamó a la población a cuidarse.

La villana de las telenovelas precisó que cuando llegó al hospital se sentía sumamente débil, sin embargo, no llegó "morada", tal y como informó hace unos días Yadhira Carrillo, sino que más bien ingresó por recomendación de su doctora.

"Yo no tengo vocera ni nada. Llegué muy débil al hospital, tenía mucho sueño, pero no estaba grave. No era una cuestión de que me fueran a entubar, sólo me tuvieron que poner oxígeno", finalizó.