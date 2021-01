María León se luce en patineta con el mejor look para estar en casa

María León volvió a demostrar sus habilidades para el deporte al subirse a una patineta y mostrar su excelente equilibrio, pero también de lució con un look ideal para estar en casa, sobre todo en estos tiempos de confinamiento y frío, cuando buscamos estar cómodos y abrigados.

No es la primera vez que León demuestra que tiene grandes habilidades en las actividades físicas, y en especial la patineta, pues hace unas semanas publicó un video en sus redes sociales, donde la vemos realizar una serie de suertes arriba de la tabla como todo una experta.

No es la primera vez que León demuestra que tiene grandes habilidades en las actividades físicas. Foto: Especial

María León se luce con el mejor look para casa

La cantante publicó este martes un video en el que se le puede ver brincando a la patineta para después con mucha seguridad conservar el equilibrio, primero sobre los dos pies, para después mantenerse sólo en un pie.

Además de lucirse como experta, también la pudimos ver con uno de los looks ideales para estar en casa, con sudadera, pantalón de mezclilla y tenis. Este es uno de los atuendos más utilizados por las famosas cuando se trata de estar cómodas, por ser versátil y fácil de llevar.

"En el equilibrio está todo! Practicando en casa, y fortaleciendo la pierna de apoyo, no he roto nada...hasta ahora", fueron parte de las palabras con las que León acompañó la publicación que ya lleva más de 320 mil "me gusta" y más de 500 comentarios.