“Lleno mis propios zapatos y a mucha honra”: Nicole Zignago

Nicole Zignago sabe que es inevitable que la gente espere mucho de su trabajo como cantante por ser hija de Gian Marco, pero no se siente presionada, sabe que cada uno toma su camino y no piensa mucho en la carga de su apellido.

“Lleno mis propios zapatos y a mucha honra. Mi papá hizo lo suyo y agradezco tener a este ser humano como mentor, porque lo vi crecer en la industria y aprendí mucho de su trabajo. Gran parte de la persona y músico que soy es gracias a él, me da consejos, pero tampoco se mete mucho”, contó la joven intérprete.

Nicole se concentra en el lanzamiento de su nuevo sencillo “Quién lo diría” en donde cuenta con la colaboración de Lagos, un dueto que admira y con el que deseaba trabajar desde que los conoció, porque sintió química.

“Es importante que si te gusta la música de alguien, te acerques y preguntes sobre en qué trabajan actualmente, aunque sea por zoom, porque creo que hay mucho talento fresco y siento que hay espacio y público para todos. Sólo hay que estar vigentes”, detalló Nicole.

Luis Jiménez, de Lagos, considera que siempre hay nuevas propuestas, “sólo que unas son más visibles que otras y no necesariamente las mejores son las que todos ven, pero por eso hay que apoyarnos entre músicos y hacer colaboraciones como éstas”.

Maquillaje, su otra pasión

Para Agustín y Lui fue cómodo trabajar con Nicole, porque desde que escucharon la letra les gustó y a la hora de grabar el video todo se dio de una manera orgánica, pese a que fue un rodaje largo y nocturno el pasado 31 de octubre.

En el material de casi tres minutos de duración, Nicole pudo experimentar su otra pasión, el maquillaje, y es que ella y una amiga se encargaron del look que usarían los tres personajes. “Me gusta mucho el maquillaje y me encantaría tener una línea de maquillaje en algún momento de mi vida , iba a estudiar marketing sobre belleza, pero tres meses antes de entrar a la carrera, fui honesta y mejor me fui a Berklee Collage Of Music”, contó.

