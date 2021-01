Golpean y llaman "india" a ACTRIZ de Rosario Tijeras; sólo pidió que utilizaran cubrebocas

A raíz de que comenzó la pandemia de la COVID-19, todos hemos tenido que adaptarnos a nuevos hábitos y medidas de higiene y prevención como el uso del cubrebocas, la cual es una de las medidas más efectivas y sencillas con la que podemos cooperar. Pero no todos piensan así. Aún a estas alturas de la crisis sanitaria hay personas que no se muestran interesadas en utilizar la mascarilla.

Así lo comprobó la actriz de “Rosario Tijeras”, Palmeira Cruz, el pasado fin de semana. En un lamentable suceso, fue agredida por otras usuarias del gimnasio de su propio edificio tras pedirles que usaran este objeto.

“Bajé al gimnasio del edificio de mi casa y llegaron tres chicas venezolanas a entrenar sin cubrebocas. Se les pidió que lo pusieran por favor porque es una regla del gimnasio y por respeto a todas las demás personas que estábamos ahí”, confesó la actriz en redes sociales.

La intérprete mencionó que las mujeres se lo tomaron a mal y "comenzaron a decirme ‘pinche india mexicana’ y muchas otras cosas; además de que me estaban gritando súper cerca y sin cubrebocas”. La situación empeoró y las mujeres la empezaron a jalar del cabello y a golpearla: "Gracias a Dios llegaron las personas de seguridad para ayudarme, no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera”, añadió en su relato.

En redes sociales fueron difundidas las imágenes de las cámaras de seguridad, en donde Palmeira constantemente trata de evitar una escalada del conflicto.

“Entiendo que estamos desesperados y la situación ya duró mucho tiempo, pero no por eso vamos a dejar de usarlo o decir ‘me vale el de al lado’ o ‘me vale la vida’. No, sigues las reglas, a mí no me gusta y lo hago por respeto”, comentó para MVS. Noticias Relacionadas Rosario Tijeras sí existe; esta es su historia real

En la misma entrevista también informó que debido a las agresiones resultó con un esguince cervical y una lesión en la muñeca, por lo que tendrá que suspender sus actividades deportivas y de healthcoach.