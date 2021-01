¿Dejó a Marimar Vega por Gala Montes? Horacio Pancheri rompe el SILENCIO y habla sobre su separación

Fue en abril del 2019 que, durante una reunión con el elenco de la serie “El juego de las llaves” que se estaba grabando en la Ciudad de México, el actor Horacio Pancheri y la mexicana, Marimar Vega, fueron vistos dándose un beso.

A casi dos años de aquel inicio amoroso, hoy los famosos han declarado formalmente el fin de su relación amorosa.

Recordemos que la polémica entorno al tema comenzó mucho antes de que los famosos confirmaran su separación, esto luego de que los fans de la pareja se percataran que la mexicana y el argentino dejaron de seguirse en Instagram, lo que algunos interpretaron como el fin de su relación de manera negativa.

Horacio Pancheri decidió afrontar los rumores con relación a su ruptura amorosa con Marimar Vega, luego de que la actriz empleara las redes sociales para confirmar que su noviazgo con él había terminado.

A través de un video grabado en su cuenta de Instagram, el argentino expresó lo siguiente:

La parte que no me gusta de ser figura pública es tener qué comunicar estas cosas, no estaba en mis planes hacerlo, hoy salió la noticia confirmada, entonces ya está”.

Inmediatamente, el actor prefirió reservarse los detalles de su separación amorosa y envió sus mejores deseos a su ahora ex novia Marimar Vega.

Para finalizar, Horacio no ocultó el descontento que le producen las especulaciones sobre su posible nuevo romance con Gala Montes, por lo que subrayó:

“Nada más quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación, como están inventando de Gala (Montes). Gala no tuvo nada que ver con esta separación de María y mía, así que por favor no inventen, a los medios les pido un poquito de respeto. Gracias y cuídense”.