Thalía asegura que su ABUELITA pasa toda la noche gritando de dolor: FOTO

La abuelita de la bella cantante, Thalía, portada de la revista Vogue, Eva Monje, vivió una historia de terror debido al maltrato al que fue sometida en un asilo de ancianos que pagaban según para que recibiera la mejor atención, pero sólo fue víctima de abusos.

Si bien el tema se dio a conocer desde hace algunas semanas, recientemente la esposa de Tommy Motola rompió el silencio y suplico que se cuide a doña Eva como realmente se merece, además de denunciar los malos tratos de los que fue objeto.

La adulta mayor se encuentra un poco mejor, después de que sus nietas han estado al pendiente de su salud, pero de acuerdo con la publicación de la interprete de "Amor a la Mexicana", Doña Eva pasó varios momentos de dolor después de que no le dieran sus medicamentos y que la dicha institución no les daba una respuesta clara.

"No entiendo la razón que en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta que se siente mal, Pasó toda la noche con gritos de dolor", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Aquí la imagen:

No entiendo x que en Le Grand Senior Living,no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos,no se dan cuenta que se siente mal?Paso la noche en 1 grito del dolor y todo x que“Tienen que mandarnos un email solicitándolo”Por favor,en ocasiones se reacciona x amor!No le hagan daño! — Thalia (@thalia) January 26, 2021

Le llueven críticas

Después de que Laura Zapata y la bella cantante expusieron el caso de su abuelita, recibieron apoyo por algunos fans, sin embargo la mayoría de los comentarios es que ellas deberían hacerse cargo de la señora.

Pues desde que no la tienen en su casa es que no la aman lo suficiente, o al menos eso opinan los seguidores, fueron estas las razones que llevaron a su abuelita a vivir esta historia de terror.