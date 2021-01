El es Cristian Muñiz, el GUAPO y "OCULTO" hijo de Marc Anthony: FOTOS

César Muñiz es el hijo menos conocido de Marc Anthony, el joven es fruto del amor del salsero y Dayana Torres, y aunque permanece muy oculto de las redes sociales, Cristian llama la atención a donde quiera que va con su guapo porte, heredado sin duda de su papá un galán poco convencional de Hollywood.

Cabe señalar que junto a Dayanara, Miss Universo en 1993, siempre están lejos del ojo público; sin embargo, la prensa del corazón en Estado Unidos reveló hace poco que el hijo mayor de Marc, Cristian, está muy enamorado (desde hace dos años) de una chica que comienza a despegar en Instagram, Kylie Jane.

Kylie Jane y Cristian Muñiz festejan este 26 de enero su segundo aniversario de noviazgo. Fue ella quien compartió varias fotografías, en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a su amor en diferentes lugares como la playa, restaurantes, románticos miradores, entre otros.

Junto a las imágenes escribió un mensaje que enamoró a propios y extraños: "dos años enteros con mi chico apestoso. Cristian, eres mi humano favorito en el planeta, no hay un solo día contigo en el que no me hagas sonreír.

Eres la luz de mi vida, la persona más valiente y entrañable, tienes el mejor sentido del humor, siempre haces que los demás se sientan como en familia y ¡te amo en pedazos! Podría pasar todos los días contigo y nunca aburrirme", escribió la joven