Andrea Legarreta vuelve a ser víctima de sus propias palabras; estas son sus polémicas por malas declaraciones

Andrea Legarreta es tendencia en las redes sociales debido a la polémica generada por sus recientes comentarios acerca de la denuncia pública que Nath Campos realizó en su canal de YouTube en donde acusó al youtuber Rix de abuso sexual contra ella.

Este lunes durante la transmisión del programa Hoy, algunos conductores, entre ellos Andrea Legarreta hablaron sobre el tema y los internautas condenaron sus comentarios en las redes, en donde se generó todo un debate acerca de lo que opinan los conductores de programas que millones de personas ven, sin tener un fundamento sobre el tema que aborda.

Tan solo unas horas después de haber realizado sus comentarios al aire, la propia Andrea Legarreta se disculpó mediante un video que compartió en sus redes sociales y pidió disculpas tanto a la influencia, Nath Campos, como a su familia. Sin embargo esta no e sea primera ocasión en la que la famosa conductora del matutino ha entrado en polémica debido a sus comentarios fuera de lugar.

La polémica del caso Nath Campos

Fue este lunes cuando durante la transmisión del matutino Hoy, Andrea Legarreta compartió su opinión sobre el polémico caso de la youtuber Nath Campos: “Lo que me saca aun poco más de onda es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas, ve lo que pasó con Karla Souza, así con diferentes personas que denuncian pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas alas que denuncian. Entonces, esto confunde un poco. No sigo que no puede ser; yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí ni no, lo que digo es que eso confunde un poco,” declaró la comunicadora.

En el programa la acompañaba Arath de la Torre, Galilea Montijo, Paul Stanley y Martha Figueroa, quien también respaldó los comentarios de su compañera: “Yo. No creo que ella inventara, a él no lo conozco, peor sí el tema es ‘no pierdas la conciencia para llegar a esos asuntos’”, declaró. Este segmento fue suficiente para que las redes sociales entraran en una gran polémica en torno al tema, en donde Andrea Legarreta de nuevo fue duramente criticada.

Otras polémicas de Andrea Legarreta

Los fiascos televisivos tienen la desventaja, para quienes lo protagonizan, de quedar grabados no solo en el imaginario colectivo sino también en las redes sociales, sean estos audios, videos o fotografías, las pruebas perduran. Tal es el caso de las veces que Andrea Legarreta “ha metido la pata” durante transmisiones en vivo debido a ciertos comentarios que ha realizado.

El públicos, los seguidores del programa y los internautas poco personan, incluso si se trata de una de las conductoras más queridas del matutino de Televisa. Tan solo hace un par de semanas Legarreta volvió a ser tendencia luego que fue comparada con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, personaje que aseguró que su estado no le teme a la nueva cepa de coronavirus, ya que ello son cuentan con un aeropuerto internacional.

Por este tipo de cosas es importante DEJAR DE VER TELEVISIÓN, sobre todo la tv abierta y canales como televisa pic.twitter.com/ME3bE3PsmH — Sin-tiauD83EuDD96 (@CynthiaurusRex) January 25, 2021

Las redes reaccionaron asegurando que ante estos dichos, ni Andrea Legarreta se había atrevido a tanto, al recordar los fiascos televisivos que ha tenido al aire, uno de ellos ocurrió en 2016 cuando al conductora habló acerca del precio del dólar y de la incertidumbre económica que en ese momento atravesaba México, y aseguró este asunto no afectaba la economía de los mexicanos.

"No porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos, lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en la economía", declaró Legarreta en aquella ocasión, lo que le hizo ganarse las burlas y duras críticas de los espectadores e internautas.