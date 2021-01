Alberto Vázquez, listo para MORIR; confiesa sus últimos deseos si contrajera Covid-19

El reconocido actor mexicano Alberto Vásquez generó polémica luego de revelar recientemente en una entrevista lo que haría antes de morir, en caso dude llegar a enfermar de Covid-19, esto debido a riesgo latente que existe de enfermarse en medio de la pandemia.

Tras la muerte de grandes figuras del espectáculo nacional debido a esta enfermedad, en México se viven tiempos difíciles debido al riesgo que implica contraer el virus, algo que preocupa a la población en general.

En este contexto, Alberto Vázquez declaró sentirse preocupado debido a la actual emergencia sanitaria derivada de la pandemia. Si bien el cantante se encuentra bien de salud y no ha mostrado síntomas de la enfermedad, no dudó en hablar abiertamente del tema.

Alberto Vázquez se ha estado cuidando bastante

Alberto Vázquez declaró durante una entrevista que sostuvo en el programa Sale el Sol que se ha estado cuidado bastante ante el riesgo que existe de contraer el virus, más aun debido a que es consciente que podría ser letal para él ya que padece EPOC, enfermedad pulmonar que contrajo tras haber fumado durante muchos años.

Sin embargo, Vázquez se dije listo para lo que pueda ocurrir y declaró que ya se ha imaginó una situación de gravedad ante un posible contagio por Covid-19, incluso habló acerca de cómo quisiera morir si llegara a estar en esa circunstancia.

“Yo le dije a mis hijas y a mi familia, si yo me llegara a poner mal, que no me tomen ni de guasa, que me dejen, yo a eso le tengo pánico, yo quiero… morirme normal, sin sufrimiento, ya viví bastante, he gozado bastante, así que solo me queda cuidarse, hacer ejercicio, hacerle caso a los médicos", declaró el cantante en Sale el Sol.

Para el artista aún no es tiempo de marcharse y aún tiene planes próximo que le ocupan en estos momentos, como el concierto virtual con el que planea despedirse próximamente de sus fans, sin embargo por el momento aún hay Alberto Vásquez para rato.