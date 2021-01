Érika Buenfil explota contra su estilista por polémica razón ¿aires de grandeza?

Una de las actrices más talentosas de la telenovelas, es sin duda Érika Buenfil que con sus casi 60 primaveras ha sabido interpretar miles de papeles que sin duda la han puesto en la cima de la fama.

Pero un reciente video en redes sociales ha dado mucho de que hablar, pues en él se le nota con una actitud de toda una diva, pues explotó contra su estilista, Víctor Guadarrama, pues su incompetencia y poca actitud para cumplir con su trabajo.

“No entiendo porque es tan difícil confirmar una cita [...] los detalles de tu incompetencia no me interesan”, se escucha decir a la actriz en el video, mientras llega toda glamurosa a las oficinas del estilista.

Además se queja porque le enviaron una modelo sucia y gorda y pide de inmediato su cambio: “Dile a Simón que la chica que envió para el modelaje brasileño no me gusto, le pedí una limpia y atlética y me envió a una sucia y gorda”, dice mientras patea un vestido que al parecer no le gustó.

Pero todo forma parte de un vídeo, que compartió en su cuenta de Tik Tok en el cual tanto ella como su estilista, tuvieron que actuar un “lip sync” de Miranda Presley, personaje de la película “El Diablo Viste a la Moda”, que fuera interpretado por Meryl Streep.

“De los que me encantan de Miranda. Todo el proceso de el arreglo”, señala Érika en su posteo que ya cuenta con más de 281 mil Me gusta y comentarios como “Que mujer más espectacular la amo, bella y talentosa y super divertida” y “Todo un profesional en su materia excelente trabajo el que realiza”.