¡Increíble! Así luce Lizzy Caplan, la chica dark y rara de "Chicas Pesadas"

La actriz Lizzy Caplan fue la encargada de darle vida al personaje de Janis Ian en la exitosa película "Chicas pesadas", que se estrenó en 2004 y fue protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams. Caplan es recordada por su actuación, en la que interpretó el papel de una chica rara.

La producción se volvió parte de la cultura pop por su temática, frases y personajes, en la actualidad existe un día del año dedicado a esta película, nos referimos al 3 de octubre, día en que se invita a los fans de la cinta a vestir de rosa.

Así luce Lizzy Caplan en la actualidad

Aunque Caplan ya había trabajado en otras cintas y series de televisión, la llegada de "Chicas pesadas" fue un gran apoyo en su carrera. En aquel entonces la actriz tenía 22 años y sigue siendo recordada por su papel, que fue una de las piezas claves dentro del filme.

Su primera oportunidad en la televisión fue con la serie Freaks and Geeks en la cual participó James Franco y apareció en diversas series entre ellas en Smallville y Once and Again.

La actriz participó en la serie del The Class, en 2006, donde se utilizó el set que había servido para grabar los episodios de Friends. Durante el rodaje, Matt LeBlanc salía con una compañera de Lizzy, por lo que le presentó al simpático Matthew Perry, con quien comenzó una relación que duró hasta 2012; hoy se mantienen como amigos.

En el 2008, Lizzy fue parte del elenco del thriller Cloverfield, que protagonizó junto a Jessica Lucas, T.J. Miller y Mike Vogel; entre otros, y también se la pudo ver junto a Kate Hudson y Alec Baldwin en la comedia romántica "Una novia para dos". Ese mismo año tuvo una participación regular en la serie True Blood, donde interpretó a Amy Burley.