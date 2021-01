"Con cicatrices, estrías, celulitis"; Chiquis presume sus atributos desde la playa y afirma que se ama como es

La hija de Jenni Rivera, Chiquis, quien decidió quitarse el apellido de su madre para buscar su propio lugar en el medio artístico, lleva varios días disfrutando de unos días de descanso en playas de México. Desde Tulum ha compartido con sus fans fotos y videos presumiendo sus atributos y su rostro sin maquillaje.

La cantante de 35 años tuvo un año 2020 lleno de escándalos, primero por su divorcio con Lorenzo Méndez, luego por que se le vio saliendo con otros hombres, y también por las polémicas afirmaciones de algunos medios, quienes aseguran que el principal motivo de la separación es que él había recaído en el alcohol y las drogas.

Por lo anterior, pareciera que la cantante ha decido tomarse un descanso de todo lo que la aqueja y disfrutar de la vida rodeada de naturaleza y mensajes positivos, pues en varias de sus historias de Instagram se le puede ver leyendo libros de contenido espiritual.

Chiquis presume sus atributos desde la playa

En su publicación más reciente, Chiquis se dejó ver en un pequeño clip luciendo sus atributos en un bikini de color blanco, con el pelo suelto y moviendo sus caderas como si bailara reguetón.

"Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!", fue texto con el que la hija de Rivera acompañó la publicación que ha dejado encantados a sus fans, pues a menos de 24 horas, ya ha alcanzado 1.4 millones de "me gusta" y más de 5 mil comentarios.