Acusación de Nath contra Rix por abuso sexual, salpica a otros famosos YouTubers

No olviden que rix abuso de Nath, no olviden que Juan de dios Pantoja amenazo con filtrar fotos íntimas de Kenia os, no olviden que Yao Cabrera intento drogar a CaELiKe, no olviden que Javier "Zorrito Youtubero" acosa, insulta y denigra a Kimberly Loaiza todos los días + pic.twitter.com/eyNAlfx0L2