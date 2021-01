Enrique Guzmán Yáñez "Fato" está de luto, perdió a su hermano y madre por el Covid-19

Viernes de tristeza para el famosos compositor Fato, quien perdió a su hermano y madre a causa de, Covid-19, de acuerdo con el portal de TVNotas.

Se trata de Juvencio “El Indio” Guzmán Yáñez de 71 años de edad y Doña Gabriela Yáñez Gutiérrez de 92 años, quienes perdieron la batalla contra la enfermedad brotada en Wuhan, China.

Hasta el momento Fato no se ha pronunciado, pero su hija Domenica sí; le dedicó un emotivo mensaje a su abuelita a través de su cuenta de Instagram.

"Chaparrita, tú sabes cuánto te amé, cuánto te amo y cuánto te amaré. Le agradezco a Dios por haberme permitido ser nieta de una mujer tan fuerte y chingona como tú, hasta el último momento así fuiste y así te recordaré por el resto de mis días. Me dejaste un vacío enorme, y va a ser tan difícil seguir ahora que ya no estás, sin poder escucharte cantar por toda la casa, sin poder hablar de todo lo que tú cabecita hermosa recordaba y sin poderte abrazar, pero me reconforta saber que después de tanto tiempo, por fin pudiste reunirte con mi abuelito, con tus hermanos y con tus papás cómo siempre lo quisiste. Me vas a hacer demasiada falta, chaparrita. Por favor cuídame desde arriba y ayúdame a ser fuerte así como tú. Te amo huelita. Hasta siempre", escribió la joven.

Acompañada por su emotiva despedida, la acompañó por algunas fotografías y videos a lado de Doña Gabriela, en los que ambas lucen felices.

Los seguidores de Domenica de inmediato se manifestaron para darle el pésame por tan lamentable noticia.

