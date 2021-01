Salvador y el unicornio coquetea con el cine

Tras codirigir los videos de su anterior disco, Salvador y el unicornio se siente cómodo dirigiendo los materiales de su nueva producción e incluso le gustaría experimentar más en el área de dirección y dirigir clips para otros músicos o hacer un cortometraje.

“Me encantaría (dirigir más), empecé a hacerlo, porque siempre me ha gustado toda la parte visual en mi proyecto, creo que el video transmite mucho de lo que quieres reflejar con tu música. Cuando era chico me gustaba ver los videos para ver que querían transmitir los músicos y me gustaría hacer clips para otros o hasta un corto”, contó el músico de Guadalajara.