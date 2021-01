Omar Chaparro duda si se vacunará contra la Covid-19

Omar Chaparro aseguró que siente inquietud con relación a la vacuna contra el coronavirus. Esto lo hizo frente a representantes de los medios de comunicación que lo interceptaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El actor fue diagnosticado como portador de la enfermedad en septiembre y, sin embargo, no siente que se pondría alguna dosis en contra del virus que se originó en China el año pasado por el momento.

El motivo no es el temor al fármaco, sino que esperará lo que sea necesario a obtenerlo, ya que considera que es más importante que le sean otorgadas al personal de salud.

“Yo no me he puesto la vacuna, ahorita creo que es momento de darle prioridad a las personas que trabajan en el sector salud”.