A todos los chicos de los que me enamoré: Así fue como Noah Centineo fue PESEGUIDO por un grupo de fans

Netflix anunció que la saga A todos los chicos de los que me enamoré llegará a su fin en el mes de febrero, así que el actor Noah Centineo, quien interpreta a Peter Kavinsky, aprovechó para recordar los mejores y peores momentos que vivió gracias a esta película.

La trilogía concluye definitivamente este 12 de febrero con el estreno de "A todos los chicos: Para siempre", en donde descubriremos si Peter Kavinsky y Lara Jean podrán continuar con su relación a pesar de la distancia y los cambios de planes.

La película original de la plataforma de streaming hizo que Noah se colocara en la lista de popularidad del público adolescente. Aunque esto es bueno para su carrera, hizo que viviera situaciones de mucho terror.

En una entrevista para GQ, el actor contó una de las anécdotas más "terroríficas" que sufrió después de protagonizar la cinta con Lana Condor, gracias sus seguidores.

De acuerdo a Centineo, volvía a la ciudad de Nueva York después del estreno de la primera película de la franquicia. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y, mientras esperaba sus maletas, un grupo de jóvenes, conformada por tres mujeres y dos hombres, se acercó a él.

"¡Me dio muchísimo terror!", aseguró el actor, quien describió la actitud intimidante de los adolescentes. Para bajar un poco la ansiedad quiso iniciar una conversación con ellos y les preguntó que cómo había estado su vuelo y estos le respondieron: "No, no, no volamos. Vinimos aquí por ti", algo que lo sorprendió mucho.

El grupo había rastreado el vuelo de Centineo y lo estaban esperando para reunirse con él.

A pesar de reunirse con él e intercambiar algunas palabras, el grupo de jóvenes comenzó a perseguir el auto en el que viajaba a su casa.

El conductor vio las intenciones de los chicos y le informó a Noah que estaba preparado para cualquier situación: "Él dice, 'no te preocupes, yo conduje a Angelina Jolie. Sé cómo hacer esto'"

"Tuve suerte", dijo Centineo, aunque aseguró que ahora tiene una relación de amistad con el grupo.