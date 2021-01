Mala Rodríguez enciende Instagram con ajustados leggins y sensual rutina de glúteos

La Mala Rodríguez es ya todo un ícono de sensualidad y cómo no serlo si la cantante española de 41 años goza de una anatomía de infarto y más de un millón de seguidores en Instagram, red social donde se luce muy sexy.

La cantante continúa dando de qué hablar con el contenido que comparte en sus redes sociales y es que ella abiertamente ha dicho que es fan de las cirugías, por lo que no es raro que tenga ese cuerpazo.

Sin embargo para mantener todo en su lugar la exitosa artista debe realizar exhaustivas rutinas de ejercicio y es a través de esa red donde sube los videos de cómo ejercita su cuerpo para mantenerse así de bella.

Sus rutinas han llamado la atención no tanto por la complejidad de hacerlas, sino por lo sensuales looks que utiliza en cada una, y esta vez no fue la excepción, pues dejó ver toda su anatomía con unos ajustados leggins azules.

Se da tiempo para posar entre rutinas. Foto: Instagram

Conquista Instagram con sensual ejercicio

Su particular estilo flamenco la hizo ganar fama y popularidad mucho antes que a Rosalía, por lo que tiene miles de seguidores en sus redes sociales donde no todo es sensualidad pues también comparte sus éxitos.

En las últimas horas compartió una postal que causó sensación, pues durante su rutina de ejercicio se dio tiempo para hacer una pausa y hacer un sensual y atrevido contoneo donde mostró parte de sus atributos.

Fiel a su estilo la Mala sigue compartiendo con sus seguidores sus rutinas diarias con las que además de ejercitarse cautiva a sus seguidores por lo bien que se ve en ropa deportiva.