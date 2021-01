Galilea Montijo confiesa uno de sus mayores sueños; conoce cuál es

Galilea Montijo siempre ha destacado por tener proyectos en puerta, incluso se ha caracterizado por su amigable personalidad y por preocuparse por los otros.

Sin embargo, se mostró molesta, luego de que se enteró que doña Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata, fue víctima de maltratos en el asilo para adultos mayores en el que se encuentra.

Este problema trascendió que figuras del medio del espectáculo se pronunciaron en contra y se manifestaron en las redes sociales para dar su apoyo a doña Eva Mange.

Ante esta situación, la conductora comentó: "Me parece terrible el maltrato a cualquier persona, pero sobre todo a gente indefensa, pues es terrible. Yo te puedo decir que el sueño que tengo algún día es poder tener una casa, no asilo, sino una casa donde pudiera yo tratar aunque sea a cinco abuelitos como ellos se merecen".

Galilea detalló que no comprende el motivo por el cuál las familias abandonan a sus adultos mayores, incluso ella ayuda a una asociación, "es gente sola, es gente que no la ayudan familiares o que no tienen familiares".