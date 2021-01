Andrea Legarreta revela que sus hijas están SOLTERAS por esta razón; ¿madre estricta?

Andrea Legarreta está muy alejada del concepto de madre estricta. Al contrario, no hay momento que no consienta a sus hijas. Sin embargo, ella no es la razón por la que las jóvenes sigan solteras.

Mía y Nina Rubín se han convertido en la sensación de las redes sociales debido a su belleza. Razón por loa que se dice deben rondarles los pretendientes.

En días recientes, la presentadora concedió una entrevista en donde aclaró que sus pequeñas hijas mantiene la soltería por la pandemia y no por una cuestión de sus padres.

Pandemia las mantiene solteras

Enfatizó que es una temporada triste para todos pues la emergencia sanitaria ha detenido los proceso de salir o visitar a los compañeros de escuela.

Las medidas de seguridad por el Covid-19 han provocado que tanto Mía como Nina mantengan una vida social reservada, pues no pueden entablar una amistad o noviazgo en estas circunstancias.

A su corta edad, ninguna ha tenido un novio, aunque Nina ya dio su primer beso y fue en la pantalla chica durante la telenovela 'Te acuerdas de mí', que verá la luz en este 2021.