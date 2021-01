Edgar Vivar, en contra de lo políticamente correcto por falta de "Tolerancia"

Edgar Vivar cambió la medicina por la actuación y se convirtió en uno de los comediantes más populares de los 70, 80 y 90 por sus personajes de “Ñoño” y “El Señor Barriga” en el programa de “El Chavo del Ocho”, en donde su físico era objeto de varias burlas, pero sabe que actualmente la forma de hacer comedia cambió.

“El mecanismo de la risa es el mismo, lo que se modifica es la circunstancia. Hay cosas que se consideraban políticamente correctas y ya no, hacer comedia sobre el aspecto físico ya no es idóneo. Antes eran más tolerantes”, expresó el actor con más de 50 años de carrera.

Para Vivar el que actualmente ya no se hagan comentarios referentes a las características de las personas es bueno, sin embargo, lamentó que en los programas, películas o series se utilice un vocabulario altisonante. “Es un lenguaje que comparó con el de las letrinas, ahora en televisión se suelta cada palabra, que antes no se escuchaba”, señaló.

Sabe que no hay una fórmula mágica para saber si esta nueva faceta del género es mejor o peor, por lo que habrá que esperar a que el tiempo juzgue, de lo que sí está seguro es de que el reto más grande de los productores, es hacer comedia universal con la que la gente se identifique.

“Roberto Gómez Bolaños, que era un hombre sabio, decía que así como hay que alimentarse con cosas que no te hacen daño, también hay que divertirse con programas que consideres que son buenos para tu mente, pero ya es decisión de cada persona”, detalló.

En ese sentido, él busca personajes interesantes que ofrezcan al público inspiración, esperanza o simplemente que hagan sonreír al público como en las próximas cuatro películas que se estrenarán el año que viene, debido a la pandemia del coronavirus.

TRABAJA EN SUS MEMORIAS

A sus 72 años, ejercita su memoria escribiendo los recuerdos que tiene de sus inicios en la carrera y varias anécdotas más, pero no lo hace con el fin de publicar un recopilatorio, sólo para regresar brevemente a esas etapas.

“No es un libro, es una serie de memorias que estoy haciendo para mí, lo han manipulado y dicen que es libro, pero no. Es una serie de memorias que empecé escribiendo para que no se me olviden las cosas. He vivido cosas bonitas, otras desagradables y muchas más dramáticas… Son relatos que estimulan la memoria, no tengo interés de publicarlo, quizá suene egoísta, pero son para mí”, afirmó.

