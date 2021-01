MasterChef: ¿Aracely Arámbula podría sustituir a Anette Michel?

La cantante y actriz de 45 años de edad, Aracely Arámbula, sigue cosechando éxitos y siendo una de las figuras más queridas de la televisión. Es por eso que sus fans quieren verla en Luis Miguel, la serie, pero ella ha puesto más de una condición. Entre ellas, que sea ella misma quien la interprete.

Su misma simpatía, la ha llevado también a ser convocada por el programa MasterChef México Celebrity. La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, quien anticipó la llegada de La Chule a Aracely a TV Azteca.

También el medio En Pláticas emitió un tweet donde explicaba que Aracely Arámbula se encontraba en pláticas para conducir el programa Masterchef MX.

Rumores surgieron de Twitter

“¡𝑬𝑵 𝑷𝑳𝑨𝑻𝑰𝑪𝑨𝑺! Después de que el rumor de que Aracely Arámbula sería conductora de Masterchef MX, ahora me entero de que si está en pláticas para conducir el Reality. Pero sería en la temporada especial de Celebridades que se prepara y se está cocinando para este 2021” decía el tweet del medio.

Pero esto no le cayó nada bien a algunos seguidores, pues lo que más llamó la atención fue la reacción de los fans, quienes no quieren que la actriz Anette Michel se quede sin trabajo, pues actualmente conduce MasterChef México y es una de las imágenes más representativas del reality.

“Uy nooo @LaComadritaOf a mí no me gustó en la versión de Telemundo que hizo de presentadora...”, “Mmmmmmmmmm mejor que sea participante, Anette me agrada más como conductora”, “Ewww no! Nadie como Anette..”, “no es correcto, anette es azteca azteca y lo hace maravilloso” fueron algunas de las opiniones que se pudieron leer al respecto.