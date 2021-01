Consuelo Duval confesó que ya vio el video íntimo de Gabriel Soto

En un encuentro de la prensa que tuvo Consuelo Duval con la prensa de espectáculos, confesó que ya vio el video íntimo de Gabriel Soto que se dio a conocer a fines del año pasado.

Pese a esto, la conductora aseguró que solamente reprodujo el video unos segundos, debido a que sintió que no debería estarlo viendo.

“Me sentía como traidora porque aparte lo quiero mucho y como no, respétalo".

Pese a esto, consideró que el actor pudo haber cometido una equivocación al grabarse de esa manera, debido a que siempre hay un riesgo de que ese contenido sea popularizado.

"Mira, si no quieres que se sepa, no lo hagas, entonces ya sabes que estás en riesgo cuando subes un video a la red, cuando le mandas a tu novia o tu novio, pues por lo menos cuida mucho que no se te vea la cara, maquíllate los tatuajes, está cañón”.