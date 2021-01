Estas son las FAMOSAS que han CONQUISTADO el corazón de Ben Affleck: FOTOS

La reciente noticia de la ruptura amorosa entre el galardonado actor Ben Affleck y la guapa actriz Ana de Armas, después de casi un año de noviazgo, las redes sociales enloquecieron, pues muchas mujeres quisieran ser las siguientes en conquistar al actor norteamericano.

El término de esa relación amorosa que surgió a principios de 2020, tras su enamoramiento durante la filmación del thriller Deep Water, en Nueva Orleans, fue pauta para un sin número de rumores, sobre si habría o no un tercero en discordia. Sin embargo, todo parece indicar que no, pues quien lo terminó fue Ana de Armas, de acuerdo con la revista People. Ya que ella no quería estar en Los Ángeles con él.

Para las interesadas en Ben, decidimos hacer un recuento de las mujeres que han conquistado el corazón de este actor, quien claramente se decanta por aquellas que hablan o dominan el español como primera o segunda lengua. A continuación les diremos por qué.

Gwyneth Paltrow (1997 al 2000)

Su relación de 3 años con Gwyneth Paltrow, una talentosa y guapa actriz bilingüe, es prueba clara de que a Ben le gustan las mujeres interesantes que miren para otros horizontes.Sin embargo, terminó con ella, porque "No estaba en un buen lugar en su vida para tener novia", según declaró.

Jennifer López (2002 al 2004)

Su primera Jennifer famosa, se convirtió en alguien inseparable para él durante dos años. Iban juntos a todos lados, incluso en las pantallas. Dicen que Jen conquistó a Ben con sus curvas, talento y lengua española. Protagonizaron la película Gigli, que fue un desastre de taquilla y crítica. Sin embargo, tuvieron múltiples reveses profesionales, que pudieron afectar su relación, además de ser constantemente perseguidos por paparazzis.

Jennifer Garner (2004 al 2017)

Cuando Ben superó a su ex, comenzó su relación con Jennifer Garner, con quien contrajo matrimonio en 2005 en las islas caribenas de Turks and Caicos. Y durante toda la relación fue evidente que había muchísima química entre ellos. Tienen tres hijos, los cuales han sido una prioridad desde que aunciaron su separación y para los que solicitaron una custodia compartida en su solicitud de divorcio. Ella no habla un segundo idioma, pero es una mujer polifacética y también muy talentosa y exitosa.

Ana de Armas (Enero 2020-Enero 2021)

Con la actriz cubana sostuvo una relación de poco más de un año, donde convivió con él y sus hijos. Sin embargo, la ruptura se produjo, luego de que ella quería salir de Los Ángeles y Ben no, pues su prioridad siempre han sido sus hijos. Algunos argumentan que la diferencia de edad pudo haber influido, pues ella tiene 32 y él 48.