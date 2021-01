Tatiana presume foto de juventud; ¿Cuánto ha cambiado la cantante?

Tatiana actualmente es conocida por dedicarse al público infantil, pero su carrera artística la comenzó hace muchos años, y en los años 80 se hizo famosa por cantar música pop y baladas. Hoy la cantante tiene 52 años y con sus fotografías en Instagram ha mostrado sus cambios.

El pasado jueves de recuerdos en Instagram, la cantante aprovechó para publicar una fotografía de su juventud, su look completamente ochentero nos recordó a los clásicos grupos de aquella época, como Flans y Timbiriche. Pero no es la primera vez que lo hace, a principios de enero también presumió una foto con un look muy sensual.

Tatiana presume foto de juventud

En la fotografía que público el pasado jueves, Tatiana viste un pantalón verde, con una camisa blanca con estampado en llamativos colores y un cinturón ancho, tan característico de la época. Además, la vemos con una melena esponjada, también un estilo muy a la moda de los 80.

Aunque no dio detalles de el año en el que se tomó la foto, sus mayores éxitos los tuvo a mediados de los años 80, por lo que suponemos que tendría casi 20 años, hoy han pasado más de 30 y la cantante se sigue viendo espectacular, con una gran figura y sin dejar de lado su característica cabellera rizada.

La cantante se sigue viendo espectacular, con una gran figura y sin dejar de lado su característica cabellera rizada. Foto: Especial

Recientemente denunció que fue censurada por la plataforma de TikTok, de acuerdo con lo que contó, la compañía decidió retirar un video en el que cantaba la clásica canciones de las piñatas, la plataforma decidió eliminar estas imágenes al decir que había dentro del clip "desnudos y actos sexuales".