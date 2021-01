¿Cuántas canciones escribió Ringo Starr en The Beatles?

Puede que haya personas que no gusten de The Beatles; sin embargo, su peso en la historia musical hace que sean la banda más conocida en todo el mundo, pese a que tuvieron un periodo de actividad de únicamente 10 años.

En esta década, Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon crearon algunas de las piezas musicales más importantes del mundo, dentro de las cuales se puede mencionar a “Here comes the Sun”, “Hey Jude”, “Yesterday” o “Let it be”.

No es un secreto que la mayoría de las melodías del grupo fueron compuestas por Lennon, McCartney y Harrison; no obstante, el baterista de la banda también tiene algunas piezas que no salieron a relucir igual que las hechas por sus colegas.

Starr también tenía su inventiva

Pese a ser considerado por muchos como el beatle con menor talento, no son pocos los bateristas que reconocen la técnica con la que Ringo se desempeñaba en las batacas.

Para muestra de esto, en 2015 el “Rock & Roll Hall of Fame” realizó un video en el que músicos de la talla de de Dave Grohl y Taylor Hawkins de los Foo Fighters, Stewart Copeland de the Police, Tré Cool de Green Day, Max Weinberg de Bruce Springsteen o Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, reconocen la maestría del beatle.

Pese a este talento en la ejecución, solamente se conocen tres canciones firmadas por Starr junto con el "Cuarteto de Liverpool". Las cuales puedes escuchar a continuación.

Dont´Pass Me By

Esta pieza es el debut de Ringo como compositor y fue creada en 1963. Después de realizarla, el músico la mostró a sus colegas, quienes la rechazaron de inmediato.

No fue hasta cinco años después que se grabó con nombres diferentes "Ringo's Tune (Untitled)" o "This Is Some Friendly”; no obstante, después se corrigió este error.

Finalmente fue incluida en el álbum “The Beatles” dentro de la sexta pista de la cara dos del disco.

What Goes On

El sector álbum de estudio de The Beatles incluyó “What Goes On”, una melodía que fue compuesta por John y Paul, pero cuyos coros son responsabilidad enteramente de Ringo. Además, la voz principal de la canción también es de él.

Fue incluida dentro del sexto disco de la banda: "Rubber Soul". Originalmente no apareció en la versión americana del álbum, por lo que el continente la escuchó hasta que fue parte de la producción “Yesterday”.

Octopus´s Garden

Esta es la canción que más éxito alcanzó de las escritas por Starr. Fue parte de "Abbey Road" y de otras producciones recopiladoras de la banda. Los rumores indican que Ringo fue ayudado por George para escribir esta pieza, aunque en los créditos el único mencionado es el baterista.

Fue escrita después de que el músico realizara un viaje en un bardo del cómico Peter Sellers. Durante el trayecto, se le ofreció al Beatle comer algo, por lo que pidió pescado y papas fritas. No obstante, se le sirvió calamar.

Gracias a esto, a la mesa llegó la discusión de las cualidades de los pulpos, así que el capitán les hizo conocer a todos que esta especie suele desplazarse en las profundidades del mar recolectando piedras y objetos brillantes para construir jardines.

En entrevistas subsecuentes, Starr mencionó que durante esta temporada The Beatles pasaba por una mala racha por la hostilidad entre sus miembros, razón por la que se imaginó como un pulpo escapando de los problemas y dedicándose únicamente a decorar su jardín.

Se grabó un 26 de abril de 1969, aunque el cuarteto tuvo que realizar 32 tomas para sentirse conformes con el resultado. Como parte de los efectos de sonido de la pieza, Ringo hizo el sonido de burbujas apoyándose de un vaso de leche y un popote.

En el 2014 esta melodía se convirtió en un libro para niños ilustrado por Ben Cort y el cual incluye una introducción por parte del baterista.