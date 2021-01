"Soy una DAMA": Vanessa Guzmán responde a críticas de Cynthia Klitbo que la tachan de SOBERBIA

Vanessa Guzmán por fin habló de la polémica en la que se vio en vuelta luego de que Cynthia Klitbo la calificó como una persona soberbia.

En una entrevista en el Programa Hoy, Guzmán dio a conocer su postura ante esta situación y dijo que desde hace 25 años se ha enfrentado a las críticas

“No te voy a negar que ha sido difícil a lo largo de esta carrera muchas veces encontrarte con notas o con situaciones que de repente dices ‘¿por qué?’ y te hagan trastabillar”, explicó la actriz.

Sobre las declaraciones de Klitbo en su contra, Vanessa aseguró que tiene motivos muy importantes para no caer en ese tipo de provocaciones; uno de ellos son sus hijos.

“Muchas veces se dice ‘es que el que calla otorga, es que ¿por qué no dice?’. Sabes qué… tengo hijos… primeramente soy una dama, y dama con letras grandes, soy madre, tengo todavía un (hijo) menor de edad, y yo tengo que comportarme a la altura del respeto y la calidad que yo he recibido de parte del público, yo jamás voy a caer en ningún tipo de provocación porque me puedo llevar a mis hijos de por medio”.

Finalmente, la ex reina de belleza destacó que tiene otros proyectos en su vida, por lo que no pondrá atención a situaciones que no le dejan ningún beneficio.