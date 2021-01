Rihanna luce más SENSUAL que nunca con esta LENCERÍA para San Valentín: FOTO + VIDEO

Rihanna volvió a robarse las miradas, pues con motivo del 14 de febrero posó con una lencería roja de su marca Savage X Fenty. Las fotos y el video promocionando este nuevo modelo dejó sin aliento a varios de sus seguidores, debido al derroche de sensualidad de la cantante.

A través de Instagram la intérprete de “Umbrella” compartió las imágenes de su nueva colección “Savege X Fenty Valentine’s Day”, la cual está pensada para representar el estado de ánimo de cada persona.

Para el concepto de San Valentín utilizó el color rojo para representar al amor y a la sensualidad, pero lo que más destaca son las decoraciones con encajes y transparencias.

En el video publicitario, la cantante posó sensualmente sobre una cama y otros rincones de la habitación de un cuarto. Rihanna vistió un conjunto rojo con transparencias y con unos discretos corazones a la altura del pezón.

Por otra parte, Rihanna también publicó unos collages acompañados de las frases “Crushin’ on u”, “Heart yes” y “You’re not my only valentine” los cuales se han viralizado rápidamente entre sus seguidores.

Además, en el adelanto de la marca se presentan una serie de bralettes que no sólo están disponibles en los colores característicos del amor, sino también en negro.

“Ya sea que el día de San Valentin sea para ti, para tu bae [acrónimo de “Before Anyone Else”] o para jugar, Savage X tiene algo para cada estado de ánimo” señala la descripción de la campaña.

La marca de Rihanna ha destacado por su inclusión a todos los tipos de cuerpos, por esta razón muchas de sus modelos son curvy. Así que esta sexy colección para el día de los enamorados no deja a nadie fuera.